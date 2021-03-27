На ЧМ в Стокгольме фигуристы сдали более 2000 ПЦР-тестов

В шведской столице фигуристы борются не только за медали. Соблюдая все мыслимые меры предосторожности, они сражаются и против COVID-19.

Тестирование в так называемом "пузыре", приделы которого не должны покидать участники, тренеры, судьи и официальные лица, идет постоянно. Как сообщается в заявлении Международного Союза конькобежцев (ИСУ), проведено около двух тысяч тестов на ПЦР и тысяча тестов на антигены вируса. Последний дает быстрый ответ. Времени на его проведение требуется меньше.

И хотя выявлен еще один положительный результат, уже ясно, что нелегкая эпидемиологическая обстановка не смогла помешать проведению чемпионата. Иифицированные изолированы, находятся под наблюдением. А близко с ними контактировавшие выявлены и регулярно тестируются. К счастью, заболевших среди них на данный момент нет.

Суббота - последний соревновательный день чемпионата, где из шести разыгранных медалей у россиян пять, в том числе, две золотые. Наша сборная в полном составе продолжает бороться за награды чемпионата в двух оставшихся видах - одиночном катании у мужчин и танцах на льду, где лидируют Виктория Синицына и Никита Кацалапов.