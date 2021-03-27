На учениях Северного флота штаб прикроют аэрозольной завесой

На предстоящих учениях Северного флота военные моряки отработают прикрытие своих объектов средствами ПВО и комплексами радиоэлектронной борьбы, а также замаскируют их с помощью специальных аэрозольных завес. Об этом в субботу, 27 марта сообщила пресс-служба СФ.

Речь, в частности, идет о всесторонней защите главной базы флота - Североморска. Это достаточно большой населенный пункт, и живут там не только военные моряки и их семьи. Поэтому командование гарнизона заранее побеспокоилось о безопасности гражданского населения. "О проведении дымопуска на территории штаба Северного флота будут заранее уведомлены органы местного самоуправления. Это необходимо для отработки системы оповещения гражданских жителей города", - сообщили в пресс-службе Северного флота.

Там добавили, что для борьбы с беспилотниками условного противника планируется задействовать зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1" на базе автомобилей КамАЗ, стоящие на вооружении частей противовоздушной обороны местной армии ВВС и ПВО. Это средство ПВО успело зарекомендовать себя достаточно эффективным средством борьбы с воздушными целями. Комплекс вооружен 12 ракетами 57Э6М - Е и 1400 снарядами к этим установкам. Кроме того, на нем стоит пара двуствольных скорострельных пушек калибра 30 мм. Такой арсенал позволяет при любой погоде, днем уничтожать все современные и перспективные средства воздушного нападения, находящиеся на дальности до 20 километров и высотах до 15 км.

Свои отменные боевые качества "Панцирь" успел подтвердить в Сирии, где комплексы прикрывают нашу авиабазу Хмеймим и позиции зенитных ракетных систем С-400. Известно, что в том числе с помощью "Панцирей" российские военные успешно отбили десятки атак разведывательных и ударных беспилотников террористов.

Кроме того, расчеты этого комплекса неоднократно поражали в Сирии различные ракеты. Характерно, что данный факт подтверждают даже американские эксперты. Выходящий в США журнал The National Interest вообще назвал "Панцирь" идеальным оружием для отражения массированных атак с применением беспилотников. По оценке издания, такой эффективной системы ПВО ближнего действия, как у России, в Соединенных Штатах не существует. В журнале писали, что российский "Панцирь" выступает в качестве окончательной линии обороны, встречает низколетящие самолеты и вертолеты, ракеты, беспилотники и даже ракетную артиллерию. Далее следовал вывод - эта способность имеет решающее значение сегодня, во времена распространения ракетного оружия.

Что касается маскировки военных объектов специальными дымовыми и аэрозольными завесами, то этот метод практикуется в Российской армии достаточно давно. На прошлой неделе "РГ" рассказала, как во время недавних учений на Камчатке военнослужащие подразделения радиационной химической и биологической защиты сделали невидимым для авиации и радиолокационных радаров условного противника позиции зенитных ракетных комплексов С-400. Тогда, впервые используя специальную аппаратуру дымовых машин ТДА-3, военные химики организовали термодымовую маскировку и на несколько часов скрыли зенитные ракеты сплошной неподвижной аэрозольной завесой. Под таким прикрытием расчеты "четырехсоток" не просто спрятались от разведки условного противника, но и замаскировали запасные позиции дивизиона, а также скрыли от наблюдения и возможного удара высокоточным оружием колонну боевой техники во время ее движения.

Несколько лет назад на учениях под Самарой военные химики таким образом замаскировали позиции оперативно-тактических ракет "Точка-У". В другой раз в Южном военном округе объектом маскировки стал целый армейский аэродром. Для его прикрытия военные химики поставили аэрозольную дымовую завесу высотой свыше 300 метров и площадью более 20 гектаров. Это позволило "спрятать" от радиолокационного и визуального наблюдения взлетно-посадочную полосу, стоянки самолетов и другую авиационную инфраструктуру. В результате и аэродром, и прилегающая к нему территория на три часа исчезли с установленных на самолетах радаров и экранов радиолокационных станций.

Теперь объектом аэрозольной маскировки станет штаб Северного флота. Вполне возможно, что для этого моряки задействуют установку ТДА-3. Это действительно уникальная машина. Она способна защитить от "сканирования" не только людей и технику, но даже крупные объекты, например, штабы и склады. Превращая дымовые смеси и порошки в специальные аэрозоли, ее аппаратуру создает над защищаемой территорией своеобразную пленку, через которую не пробиваются не только обычные визуальные средства разведки, но даже инфракрасные лучи. Держать такую завесу над людьми, техникой и объектами ТДА-3 может от четырех до восьми часов.

Главное отличие этой машины от аналогов заключается в наличии у нее переносного пульта управления аппаратурой постановки завес. А еще - в сокращенном расчете ТДА-3: для ее обслуживания достаточно двух человек. Причем сама завеса может быть как горизонтальной, так и приподнятой. Последнюю используют, в частности, для маскировки мостов.