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27.03.2021 12:26
Рубрика: Общество

NASA оценило риск столкновения астероида в ближайшие 100 лет

Текст: Наталия Ячменникова
Фото: Patrick T. FALLON / AFP Фото: Patrick T. FALLON / AFP
Фото: Patrick T. FALLON / AFP

Специалисты NASA определили, что угрозы, исходящей от наиболее опасного для Земли астероида Апофис, который был обнаружен в 2004 году, пока нет.

К Земле приближается потенциально опасный астероид

Размер астероида - 325 метров. Его открытие вызвало ажиотаж: расчеты показали, что существует 2,7-процентная вероятность, что Апофис, получивший имя в честь древнеегипетского бога зла и разрушения, столкнется с Землей в 2029 году. Затем ученые исключили эту угрозу, подсчитав, что 13 апреля 2029 года астероид пролетит на расстоянии 37,6 тысячи километров от центра Земли.

Как отметили в NASA, до последнего момента существовала возможность столкновения астероида с Землей в 2068 году, однако проведенные 5 марта исследования, когда Апофис совершил очередной полет на расстоянии 17 млн км от Земли (что в 44 раза больше, чем расстояние до Луны), показали, что любую возможность столкновения в 2068 году и намного позже можно с уверенностью исключить.

"Столкновение в 2068 году больше не является вероятным, и наши расчеты не показывают никакого риска столкновения, по крайней мере в ближайшие 100 лет. Благодаря недавним оптическим наблюдениям и дополнительным радиолокационным наблюдениям неопределенность орбиты Апофиса уменьшилась с сотен километров до нескольких километров по прогнозам на 2029 год. Так что теперь мы можем удалить Апофис из списка рисков", - цитирует РИА Новости представителя центра изучения околоземных объектов NASA Давида Фарноккиа.

На основании данных анализа, Европейское космическое агентство также удалило астероид Апофис из списка рисков, где космическое тело значилось на протяжении 17 лет.

Астронавты NASA завершили работы в открытом космосе

Кстати, несколько дней назад на сайте NASA появилось сообщение, что в ближайшие часы мимо Земли пролетит астероид 2001 FO32. Он должен был приблизиться на расстояние в два миллиона километров и пронесется с огромной скоростью - 34 км в секунду. Это в пять с лишним раз дальше, чем до Луны. Отмечалось, что никакой угрозы столкновения с нашей планетой нет. Тем не менее такое расстояние от Земли астрономы считают близким, поэтому FO32 также назван потенциально опасным астероидом.

Этот астероид обнаружили еще двадцать лет назад. Астрономы предполагают, что в следующий раз он пролетит мимо Земли только в 2052 году. Тогда он промчится на расстоянии примерно 2,83 миллиона километров.

Общество Космос

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