Одна из лучших вагнеровских певиц Елена Панкратова выступит в Мариинке

Сопрано Елена Панкратова выступит 30 марта в опере Рихарда Штрауса "Электра", которая прозвучит под руководством Валерия Гергиева. Она первая русская певица, приглашенная на главные партии в Байройт и выступавшая там четыре сезона подряд в роли Кундри в "Парсифале" и Ортруды в "Лоэнгрине". Елена Панкратова рассказала "РГ", что сейчас происходит в театрах мира, как Электра достойна реабилитации, и почему немецкий в исполнении русской певицы звучит интереснее и богаче.

Удовольствием слышать снова вашу Электру мы обязаны, как это ни странно, коронавирусу.

Елена Панкратова: Именно так. Большинство театров в мире до сих пор не работают, а существуют в довольно странном режиме - репетируют, проводят один спектакль без публики и делают трансляцию или записывают DVD. Артисты приезжают, проводят весь репетиционный процесс в 6 недель и работают один вечером в пустом зале, против традиционных 6-8 спектаклей. Это не приносит никакого творческого удовлетворения - ни роль, ни спектакль не достигают своей лучшей пиковой формы, ведь обычно они растут от представления к представлению, а сейчас этого процесса нет.

У меня отменились вообще все контракты на этот год - "Электра" в постановке Дмитрия Чернякова в Гамбурге, Байройт, Чикаго, Берлинская Штаатсопера, лондонский "Зигфрид" с Владимиром Юровским. Сейчас должна была дебютировать в партии Изольды в Валенсии - это год тщательной скрупулезной подготовки партии изо дня в день - и постановку отменили буквально за неделю до начала репетиций. Пытаются перенести на сезон 2022/23 в том же составе, что практически неосуществимо - мои контракты расписаны на несколько лет вперед, и немногие свободные еще периоды должны совпасть с аналогичными у тенора и дирижера.

Как так получилось, что русская певица стала лучшей в исполнении сложнейших немецких опер в мире, и в том числе в немецкоговорящих странах.

Елена Панкратова: Мне повезло, в самом начале карьеры мой первый контракт был в Гамбурге - в мюзикле "Призрак оперы", где я пела несколько партий, 8 раз в неделю, 1000 раз за три года. Это был не только экзамен на выживание, за это время я выучила немецкий язык, нашла агентуру, прошла многие конкурсы и мастер-классы. А первый оперный ангажемент был в Нюрнберге, так называемый Festengagemant, это ежедневная работа в труппе театра, репетиции, партии от самых маленьких до заглавных. В течение четырех лет я перепела большой репертуар: итальянский, немецкий, от Монтеверди и Моцарта через Верди, Пуччини, Вагнера и Р. Штрауса до современных композиторов. Все это вместе обогащает твой голос: если ты поешь немецкий репертуар в высокой стройной вокальной позиции, как он того требует, с активной подачей текста, то после этого, как ни странно, начинают лучше звучать итальянские партии - и наоборот. Это связано и с языком, и с особенностями мелодии и голосоведения, и фразировки, и дыхания. Сейчас я этому учу своих учеников. Например, у меня в классе все поют Вагнера, даже колоратурное сопрано и контртенор (смеется). Я "терроризирую" Вагнером своих студентов, за что они мне очень благодарны. Когда я училась в Петербургской консерватории, то практически никто, за исключением колоратур (Царица ночи, Блондхен, Зильберкланг), не пел немецкую оперную музыку.

Так что я осваивала немецкий репертуар постепенно - от партии Девушки-цветка в "Парсифале", потом была Саффи в "Цыганском бароне" Легара (очень сложная партия, я называю ее "младшей сестрой Зиглинды"), потом - Ариадна Штрауса, уже титульная роль, и так далее…

Но опытные уши слышали потенцию моего голоса с самого начала. Когда я в первый раз приехала на мастер-класс к Ренате Скотто и привезла ей арию Лиу, она сказала - с вашим голосом надо петь не Лиу, а Турандот. Она, и в тот же год - Биргит Нильсон, услышали у меня предпосылки такого репертуара, хотя я о нем тогда даже не мечтала - в том, как звенел голос, сколько в нем было металла, как он был посажен, на каких нотах он давал свой оптимальный объем.

Потом была серьезная партия в Тангейзере - Елизавета, дальше - Сента, Зиглинда, Фиделио-Леонора... И когда начинаешь это петь хорошо, тебя замечают, потому что такой репертуар мало кто может петь достойно.

Вот уже много лет я живу и работаю в странах этого языка - сначала в Германии, теперь в Австрии, - и могу сказать, что только фонетически выучить немецкие партии, конечно же, можно. Но это всегда будет слышно грамотной публике, поэтому рекомендуется владеть языком в совершенстве. И тогда со всей нашей русской культурой, историей, образованием, со всей русской душой, - мы начинаем подходить к немецким образам иначе: я всегда даю им больше тепла, красок, что для немецкого уха может быть непривычно, но тем не менее во всех странах Европы это находит у публики самый горячий отзыв. В Голландии после "Электры" критики даже назвали меня реинкарнацией Биргит Нильсон. Что-то внутри меня инстинктивно заставляет петь подобные партии не силой, а стройным, полетным и красивым голосом, почти как бельканто.

Самое впечатляющее в вашей карьере - приглашение в Байройт, где особые требования к певцам.

Елена Панкратова: В 2015 году, когда меня пригласили на прослушивание в Байройт, я была уже достаточно известной певицей, и я отказалась, считая, что прослушивание - уже не для меня, и у меня был отпуск - Греция, солнце, море…

Но традиция Байройта такова, что как бы ты ни был известен, руководству фестиваля необходимо услышать твой голос именно в этом зале. Мне сказали, что оплатят и возместят все измененные билеты, отели и проч. Больше "капризничать" было не солидно, и я нехотя начала готовить Кундри. Кристиан Тилеманн и Катарина Вагнер в зале, я начинаю петь, вторая, третья фраза, и - не могу поверить! Стою на сцене, а голос летит обратно из зала ко мне так, как ни в одном зале мира, возвращается таким, что, кажется, можно его потрогать руками, как будто он живое существо. Невероятное удовольствие и ощущение, что поешь внутри корпуса виолончели - так все резонирует. Я поняла, почему они хотели непременно послушать меня там, есть голоса, которые на этой сцене не звучат. У меня же сразу сложился роман с этим особенным залом.

Рихард Штраус - ваш другой "конек". Электру в Мариинском будете петь в третий раз.

Елена Панкратова: Да, и теперь с другим составом. Новые певцы всегда приносят с собой новые краски, энергетику. Электра - одна из моих самых любимых сценических подруг, - как я называю своих героинь, - с ней мы прошли через очень многие страны, театры, континенты, было уже более десяти постановок. Электра - личность глубоко несчастная: ребенком получить колоссальную психическую травму, увидев кровавый ужас убийства любимого отца Агамемнона! И всю оставшуюся жизнь она лелеет единственную мысль - отомстить. Мне нравится постановка Мариинского театра, сценически она решена на двух удаленных друг от друга уровнях, как бы сразу показывая дистанцию между миром Электры и миром других обитателей дворца. Комплексный психологический образ, очень сложно и безумно красиво написанный для голоса. У некоторых людей почему-то есть представление, что это лишь непонятная громкая опера, полная крови, ненависти и мрака, как, например, упоминается в старом отечественном учебнике, который писали люди, никогда живьем эту оперу не слышавшие. "Как вы можете петь такую жестокую героиню, у которой в голове только кровавая расправа?!" Это совсем не правда. Мне хочется каждый раз приехать и спеть так, чтобы люди задумались и поразились - какая же это глубокая и сильная личность! Как это может быть красиво! Особенно в сцене с братом Орестом Штраус дал ей такие краски, такую нерастраченную любовь и нежность, что понимаешь, - какой красивой и счастливой могла бы быть эта женщина.

Справка "РГ"

Елена Панкратова - обладательница уникального по силе и красоте голоса, выступает на главных театральных сценах мира как в итальянском, так и в немецком репертуаре: Кундри, Турандот, Электра, Брунгильда ("Зигфрид"), Тоска, Жена Барака, Одабелла, Сантуцца, Леонора ("Сила судьбы", "Трубадур", "Фиделио"), Зиглинда, Сента, Ортруда, Елизавета и Венера ("Тангейзер") и др.

Родилась в Екатеринбурге, выпускница Санкт-Петербургской консерватории.