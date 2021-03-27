Около 15 шахтеров пропали в Колумбии после обрушения шахты

По меньшей мере 15 горняков оказались заблокированы в золотодобывающей шахте, расположенной в центральной части Колумбии. Об этом сообщил глава Национального горнодобывающего агентства Хуан Мигель Дуран.
"По нашим оценкам, 15 горняков пропали без вести, - со ссылкой на Twitter Дурана пишет ТАСС. - Золотодобывающая шахта, где идут спасательные работы, расположена в муниципалитете Неира".
По данным газеты El Espectador, авария на шахте произошла из-за схода оползня. На месте происшествия работают спасатели.
#AEstaHora se activa protocolo de atención de emergencias tras un accidente en una mina subterránea de oro, ubicada en Neira, Caldas y se realiza desplazamiento del equipo de #SalvamentoMinero de la @ANMColombia donde se estiman 15 mineros desaparecidos. #EnLaMinaPrimeroLaVida pic.twitter.com/GNJtCP6CiH— Juan Miguel Durán P. (@JuanMiguelDuran) March 26, 2021