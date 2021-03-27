Около 15 шахтеров пропали в Колумбии после обрушения шахты

По меньшей мере 15 горняков оказались заблокированы в золотодобывающей шахте, расположенной в центральной части Колумбии. Об этом сообщил глава Национального горнодобывающего агентства Хуан Мигель Дуран.

"По нашим оценкам, 15 горняков пропали без вести, - со ссылкой на Twitter Дурана пишет ТАСС. - Золотодобывающая шахта, где идут спасательные работы, расположена в муниципалитете Неира".

По данным газеты El Espectador, авария на шахте произошла из-за схода оползня. На месте происшествия работают спасатели.