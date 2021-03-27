Оперштаб: Еще 1368 пациентов вылечились от коронавируса в Москве

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщает: в столице выздоровели ещё 1368 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 940 041.

В Москве выявлен 1551 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 775 человек.

В столице скончались 54 пациента, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию.