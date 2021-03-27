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27.03.2021 08:14
Рубрика: Спорт

Овечкин оформил дубль в матче против "Нью-Джерси"

Текст: Максим Домчев
Фото: AP Photo/Nick Wass Фото: AP Photo/Nick Wass
Фото: AP Photo/Nick Wass

"Вашингтон" в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл "Нью-Джерси" - 4:0. Дубль на счету Александра Овечкина. Нынешний сезон для спортсмена складывается пока не слишком удачно.

Фото: AP Photo/Nick Wass
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Овечкин не лидирует в списке снайперов, в начале регулярного чемпионата пропустил несколько матчей из-за нарушения протокола COVID-19. Но в последних встречах россиянин снова стал стабильно забивать.

В матче против "Нью-Джерси" грозный форвард доказал, что готов бороться за титул лучшего снайпера. На исходе шестой минуты встречи после передачи Евгения Кузнецова Овечкин открыл счет в матче.

Стараниями Никласа Бэкстрема "столичные" ушли на перерыв ведя в счете уже с разницей в две шайбы. Второй период прошел без результативных действий, а в третьем "Вашингтон" смог еще дважды наказать "дьяволов" за ошибки в обороне.

Конор Шири сделал счет 3:0, а точку в матче поставил все тот же Овечкин, расстреляв ворота из левого круга вбрасывания.

Благодаря дублю Овечкин вышел на четвертое место в НХЛ по матчам с двумя и более голами, опередив Горди Хоу. На счету россиянина стало 148 таких игр. Также россиянин сократил отставание от Марселя Дионна в списке лучших снайперов в истории лиги до восьми шайб. На счету Овечкина - 723 гола в карьере.

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