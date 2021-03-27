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27.03.2021 11:09
Рубрика: Экономика

Андрей Бочкарев: Парк на крыше многофункционального центра на площади Павелецкого вокзала откроется в октябре

Текст: Любовь Проценко

О ходе работ по строительству многофункционального центра и крупнейшего в Москве транспортно- пересадочного узла с пассажиропотоком около 350 тыс. человек в сутки рассказал сегодня заммэра Москвы по градостроительной политике и строительству Андрей Бочкарев. Он отметил, что этот ТПУ объединит многофункциональный комплекс, в который можно будет попасть по подземным переходам сразу с двух станций метро "Павелецкая", а также остановки наземного городского транспорта.

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Сейчас на стройке завершены земляные и подземные работы, устройство распорной системы, на 95% выполнено возведение монолитных железобетонных конструкций, ведется строительство внутренних стен и перегородок, а также фасадные работы.

"Фишкой" обновленной площади станет парк площадью три гектара, который откроется на крыше торгового комплекса. Произойдет это в октябре этого года, когда откроется и сам центр.

Главным украшением ландшафтного парка, помимо стеклянных крыш-навесов над входами в ТРЦ, станут площадь с фонтаном и открытый амфитеатр. Кроме того, на крыше одного из входов появится зеленая зона отдыха с деревянными настилами и променадом по периметру.

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Весь парк украсят искусственные холмы, пешеходные маршруты, выложенные из натурального камня, велодорожки. В проекте благоустройства отведено особе место и для развлечений: по всему парку будут организованы уголки для активного и спокойного отдыха, а также кафе и рестораны с уютными террасами.

Особенно пространство будет отличаться в ночное время. Уютную атмосферу в темное время суток создадут фонари различной формы, высоты и размера. Оригинальная подсветка внесет разнообразие в композицию, а также подчеркнет особенности пространства обновленной площади за счет игры света и тени.

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