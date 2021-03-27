Польша ввела санкции против собственных судов из-за «СП-2»

Польские власти отозвали документы на два судна, которые ходят под польским флагом, опасаясь попасть под санкции, которые могут нанести ущерб экономике страны, заявил заместитель министра инфраструктуры Гжегож Витковский.

По словам чиновника, документы Krebs Geo и Krebs Jet теперь недействительны. Cуда рассматриваются как нарушители санкций против проекта. "Эти два судна в последнее время активизировали свою работу по газопроводу", - цитирует Витковского информагентство PAP.

В ближайшее время соответствующие документы будут направлены в окружной суд Гданьска и Морскую палату. Польский МИД должен урегулировать ситуацию с немецким собственником судов.

Как отмечает газета Handelsblatt, газопровод длиной около 1230 километров уже на 90 процентов завершен. В будущем из России в Германию будет транспортироваться 55 миллиардов кубометров природного газа в год. США оправдывают свой отказ от проекта чрезмерной зависимостью европейских партнеров от российского газа и уже в январе ввели санкции против компаний, занимающихся строительством. Сторонники газопровода обвиняют США в том, что они хотят продавать свой сжиженный газ в Европе.