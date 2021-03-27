Психотерапевт рассказал о влиянии весны на психику

Специалисты считают, что распространенное мнение о так называемом "весеннем обострением", во время которого якобы может ухудшаться психическое состояние, во многом преувеличено.

Как рассказал радио Sputnik психиатр, врач-психотерапевт высшей категории Александр Федорович, на самом деле обострения начинаются в зимний период. "Что касается "весенних обострений", я в них не верю именно как специалист, потому что обострения начинаются зимой, а к весне они развиваются настолько сильно, что становятся ощутимы", - сказал он.

При этом доктор отмечает, что весной происходят изменения гормонального фона. "Но так, чтобы это становилось явлением массовым с позиции восприятия какого-то сумасшествия ‒ я бы к этому отнесся более сдержанно", - пояснил эксперт.

Он также высказал мнение о влиянии фаз Луны на тревожность. Тем более, что 28 марта будет полнолуние. По словам Александра Федоровича, это явление является неким символом, овеянным мистическим ореолом.

"Четких подтверждений о влиянии фаз Луны на поведение человека или его самочувствие не существует, но мы тяготеем ко всему таинственному, нам хочется ощущать себя частью природы или на кого-то спихнуть ответственность за свое состояние", - считает он.