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27.03.2021 09:25
Рубрика: Общество

Психотерапевт рассказал о влиянии весны на психику

Текст: Михаил Русин
Фото: Максим Блинов/РИА Новости Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Специалисты считают, что распространенное мнение о так называемом "весеннем обострением", во время которого якобы может ухудшаться психическое состояние, во многом преувеличено.

Фото: iStock
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Как рассказал радио Sputnik психиатр, врач-психотерапевт высшей категории Александр Федорович, на самом деле обострения начинаются в зимний период. "Что касается "весенних обострений", я в них не верю именно как специалист, потому что обострения начинаются зимой, а к весне они развиваются настолько сильно, что становятся ощутимы", - сказал он.

При этом доктор отмечает, что весной происходят изменения гормонального фона. "Но так, чтобы это становилось явлением массовым с позиции восприятия какого-то сумасшествия ‒ я бы к этому отнесся более сдержанно", - пояснил эксперт.

Он также высказал мнение о влиянии фаз Луны на тревожность. Тем более, что 28 марта будет полнолуние. По словам Александра Федоровича, это явление является неким символом, овеянным мистическим ореолом.

"Четких подтверждений о влиянии фаз Луны на поведение человека или его самочувствие не существует, но мы тяготеем ко всему таинственному, нам хочется ощущать себя частью природы или на кого-то спихнуть ответственность за свое состояние", - считает он.

Общество Здоровье

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