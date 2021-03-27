Путин рассказал о градуснике на своей тумбочке

"Я, на всякий случай, положил к себе на тумбочку, когда спать ложился, градусник", - сказал Владимир Путин.

В передаче, которая выйдет в эфир в 22:00 по столичному времени, президент также ответил на вопрос, какой вакциной привился, и рассказал о своем самочувствии в первые дни. И еще объяснил, почему нет ни одного видео- или фотокадра момента вакцинации.

Напомним, что пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков говорил журналистам, что Путин после вакцинации чувствует себя хорошо и побочных явлений не было. На вопрос о вакцине он пояснил, что одной из трех отечественных - все они эффективны.