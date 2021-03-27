Андрей Бочкарев: В мае начнется проходка на Рублево-Архангельской линии

Об этом сообщил сегодня журналистам заммэра Москвы по градостроительной политике и строительству Анлрей Бочкареа. Он рассаащал:

- Сейчас уже ведутся подготовительные работы для начала проходки первого шестиметрового тоннеля от проектируемой станции "Карамышевская" в сторону станции "Звенигородская" Рублёво-Архангельской линии. Прокладкой тоннеля займется тоннелепрохрдческий щит "Натали".

По словам Бочкарева идет, в частности, ведется сооружение переходных камер между станцией "Народное Ополчение" БКЛ и будущей Рублёво-Архангельской линии, завершается строительство монтажно- щитовой камеры. Все части щита доставлены на площадку, его монтаж начнется 30 марта.

Старт первой проходки на Рублёво-Архангельской линии планируется в мае. Длина тоннеля от "Карамышевской" до "Звенигородской" - 1664 метра.

Напомню, длина Рублёво-Архангельской линии составляет почти 20 км. В итоге столица получит новый радиус от Москвы-Сити до территории Рублёво-Архангельское, который обеспечит подземкой районы, где прежде ее не было.