Бочкарев: Центры самбо и бокса в Лужниках будут сданы до конца этого года

В "Лужниках" продолжается развитие территории спорткластера, сообщил сегодня журналистам заммэра Москвы по градостроительной политике и строительству Андрей Бочкарев. До конца года там планируется сдать уникальный дворец единоборств.

Центры самбо и бокса симметрично объединены общим фасадом. Каждый из них будет функционировать независимо друг от друга, потоки посетителей не будут пересекаться. Вместимость залов - 3,6 тысячи человек.

Еще одна особенность этого центра - витражное остекление тренировочных залов, что позволит наблюдать за соревнованиями и за пределами здания.

В настоящее время устройство монолитных конструкций выполнено на 78%, ведется монтаж внутренних инженерных сетей, возведение кирпичных перегородок. В начале апреля строители зальют плиту перекрытия тренировочного зала на пятом этаже, в помещении которого будет смонтирован наклонный зеркальный потолок. После этого они приступят к монтажу 18 метровых витражных стоек, а затем к установке витражей.