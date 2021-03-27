Этой зимой из-за морозов в Москве погибли 80 процентов синиц

До 80 процентов синиц в Москве не пережили суровых условий прошедшей зимы. Об этом сообщил агентству "Москва" руководитель проекта "Орнитарий" в парке "Сокольники" Вадим Мишин.

По его словам, естественная кормовая база на долгое время была скрыта сугробами, а температура воздуха держалась на отметке минус 20 и ниже. Такие условия оказались губительными для синиц. Они выжили лишь там, где были кормовые зоны, а они, к сожалению, есть не везде. "Сейчас синиц осталось 20-30 процентов, остальные погибли", - говорит орнитолог. Впрочем, расстраиваться по этому поводу он не рекомендует: синицы достаточно быстро восстанавливают свою популяцию и сейчас уже начали брачные игры.