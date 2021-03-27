Юноша подозревается в убийстве таксиста в Москве из-за оплаты проезда

Правоохранители задержали 19-летнего юношу, который - скорее всего это можно утверждать точно - убил таксиста ножом. Вину молодой человек признал. Юридически он находится в статусе обвиняемого.

Как сообщили РИА Новости, старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова, 26 марта в машине, припаркованной вблизи жилого дома на Саратовском проспекте столицы, было обнаружено тело мужчины 1970 года рождения с признаками насильственной смерти в виде многочисленных колото-резаных ранений.

Следователи быстро установили, что убитый работал водителем такси. В тот вечер он выполнял один из заказов. Было возбуждено уголовное дело по статье УК "Убийство".

Подозреваемый был оперативно установлен и задержан. Как рассказывает Юлия Иванова, в ходе допроса молодой человек 2002 года рождения полностью признал вину и сообщил, что "конфликт с водителем произошёл из-за разногласий по конечной оплате проезда". Фигуранту предъявлено обвинение, в скором времени ему будет избрана мера пресечения.