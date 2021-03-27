"Локомотив" сравнял счет в серии против ЦСКА

Ярославский "Локомотив" в овертайме переиграл ЦСКА в шестом матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина. Судьба этого противостояния решится в седьмом встрече.

У "Локомотива" перед шестым матчем уже не оставалось иного выхода, кроме как побеждать. ЦСКА находился в шаге от победы, и команда старалась действовать рационально, стараясь основное внимание уделить защите своих ворот.

Как результат, в первом периоде встречи зрители так и не увидели ни одной заброшенной шайбы. И все же ярославцы, играющие на своей площадке, сумели открыть счет после перерыва. Отличился Денис Баранцев, реализовавший большинство.

В начале третьего периода Константин Окулов сумел сравнять счет. До финальной сирены счет так и не изменился. На пятой минуте овертайма Владимир Ткачев принес "Локомотиву" столь желанную победу.

Счет в серии стал 3-3, и решающий седьмой матч пройдет в Москве 29 марта.