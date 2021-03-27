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27.03.2021 10:38
Рубрика: Общество

Москва вошла в список 30 лучших столиц по качеству воздуха

Текст: Любовь Проценко
Москва вошла в список 30 лучших столиц по качеству воздуха в мировом рейтинге за 2020 год. Об этом сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы. В основе этого рейтинга лежат данные о содержании в атмосфере мелких твердых частиц (PM2.5), эти показатели поступают с наземных станций мониторинга на онлайн-платформу IQAir. В отчет о качестве воздуха в мире за 2020 год включены сведения о состоянии атмосферы из 92 городов.
Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

Портал отмечает, что в 2020 году самые высокие среднегодовые концентрации PM2.5, по данным отчета IQAir, наблюдались в городах Восточной Азии, Юго-Восточной Азии и Южной Азии. Наиболее высокий уровень - в Дели, Дакке и Улан-Баторе.

Фото: Александр Астафьев/РИА Новости
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Целевые показатели ВОЗ по годовому содержанию мелких частиц в прошлом году превысили около половины европейских городов. При этом содержание PM2.5 в Восточной и Южной Европе, как правило, выше, чем в Западной и Северной.

В Москве содержание взвешенных частиц, по данным отчета IQAir, в 2020 году было в 1,5-2,6 раза ниже, чем в Софии, Белграде, Приштине, Киеве, Афинах, Варшаве, на 22 процента ниже, чем в Риме, на 11 процентов ниже, чем в Париже.

Регулярный мониторинг экологической ситуации в городе проводят оперштаб по контролю качества воздуха и другие организации.

Информация о состоянии столичного воздуха поступает с автоматических станций контроля загрязнения атмосферы, метеорологических комплексов, из аналитической, а также передвижных лабораторий. Они располагаются вблизи автотрасс, на жилых и природных территориях, а также на территориях, находящихся под влиянием промышленных предприятий.

Станции работают круглосуточно. Это позволяет получать оперативные сведения и отслеживать любые изменения загрязнения воздуха. Данные со станций мониторинга доступны на сайте Мосэкомониторинга.

Фото: iStock
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С 2013 года содержание в воздухе Москвы взвешенных частиц РМ2.5 снизилось в 1,5 раза. Кроме того, в 2010-м концентрация оксида углерода стала меньше в 2,7 раза, диоксида азота - в 1,3 раза, оксида азота - в 2,5 раза, диоксида серы - в 1,7 раза, взвешенных частиц РМ10 - в 1,5 раза.

Улучшения качества воздуха удалось достигнуть благодаря принимаемым в столице мерам. Они включают в себя создание транспортного каркаса города, развитие общественного транспорта, экологизацию автопарка, модернизацию топливно-энергетического сектора, реконструкцию промышленных предприятий, модернизацию очистных сооружений, работы по озеленению и улучшение санитарного состояния города.

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