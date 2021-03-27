СК возбудил дело по факту взрыва в доме в Новой Москве

Следователи возбудили уголовное дело по факту взрыва газового баллона и обрушения в частном доме в Новой Москве. В результате пострадали четверо мужчин и один ребенок. Все они доставлены в больницу.

"Дело возбуждено по п. в ч. 2 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью"), - цитирует ТАСС представителя Главного следственного управления СК по Москве Юлию Иванову. - Сейчас спасатели помогают выбраться четвертому пострадавшему".

Все случилось в пятницу вечером. В частном жилом доме в поселении Московский произошел хлопок газа и последующее обрушение кровли ЧП. Следователи и криминалисты совместно со спасательными службами продолжают работу на месте происшествия. Прокуратура также организовала проверку в связи с произошедшим.