В парке Горького потушили пожар на складе

В Москве в парке Горького потушен пожар на территории склада рядом с музеем современного искусства "Гараж". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Москве.

По данным агентства, возгорание произошло на втором этаже двухэтажного складского здания. Площадь пожара составила 200 квадратных метров. Источник ТАСС в экстренных службах уточнял, что пожару присвоен второй ранг сложности.

"В 17:59 мск пожар ликвидирован, сведений о пострадавших не поступало", - сообщил собеседник агентства.