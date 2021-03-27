Вильфанд пообещал россиянам аномальное тепло

Аномально теплая погода с температурой на 12 градусов выше нормы ожидается в регионах Центрального и Северо-Западного, а также на юге Сибирского и Дальневосточного округов. При этом тепло продержится до конца марта и сохранится в начале апреля.

Как рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, аномально высокая температура в ближайшие дни распространится на территорию: от северо-запада до Сибири. В центре тоже будет очень тепло для конца марта - днем до плюс десяти градусов и выше. "Это нестандартно и удивительно - температура выше нормы на семь-девять градусов и в Забайкалье, и на юге Иркутской области, и в Амурской области, и в Хабаровском крае. В Якутске аномалии достигают 12 градусов", - уточнил Вильфанд.

В Москве и других городах центра России температура будет выше нормы на два-пять градусов. Еще теплее - в Санкт-Петербурге и Ленинградской области - там превышение температурной нормы составит шесть-семь градусов. На юге Сибири днем воздух будет прогреваться до четырех-восьми градусов, а во Владивостоке столбики термометров превысят отметку в десять градусов.