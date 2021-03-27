Внешнее освещение транспортных объектов Москвы погаснет в "Час Земли"

Ко всемирной акции "Час Земли" присоединиться и столичный транспортный комплекс. Как сообщает дептранс Москвы, на время проведения акции погаснет внешнее освещение некоторых транспортных объектов города.

В частности, погаснет Северный речной вокзал, станции Опалиха, Пенягино и Волоколамская на МЦД 2 и станция Фили на МЦД 1, также отключат внешние экраны павильона МЦД на площади Киевского вокзала. Будет выключена подсветка на 20 объектах ЦОДД, всех электродепо подземки, Смоленский метромост, несколько трамвайных депо и другие объекты.

Напомним, акция "Час Земли" проходит 27 марта с 20:30 до 21:30 по московскому времени. Подсветку отключают, чтобы дать планете отдохнуть.