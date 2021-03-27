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27.03.2021 15:06
Рубрика: Происшествия

Во Владимире возбудили дело о растрате растрате 1,3 млн на нацпроекте

Текст: Элина Труханова (Владимир)

Во Владимирской области возбуждено уголовное дело о растрате в особо крупном размере при реализации национального проекта "Здравоохранение".

Фото: Татьяна Кравченко
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По информации регионального следственного управления, в преступлении подозревается экс-директор ГБУ Владимирской области "Облстройзаказчик". Следствие полагает, что с октября по декабрь 2020 года женщина в нарушение установленного порядка в рамках регионального проекта "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи" нацпроекта "Здравоохранение" заключила со знакомым коммерсантом договоры на проведение кадастровых работ для строительства ФАПов на территории региона. Однако стоимость некоторых заключенных договоров оказалась завышена более чем шесть раз.

- Стоимость заключенных договоров составляла от 130 до 170 тысяч рублей при фактической стоимости около 22 тысяч рублей. Ущерб, причиненный бюджетному учреждению, составил более 1,3 миллиона рублей, - рассказала официальный представитель СУ СК РФ по Владимирской области Мария Серова.

В отношении экс-директора возбуждено уголовное дело о растрате в особо крупном размере. Свою вину она не признает. Коммерсант подозревается в пособничестве в растрате в особо крупном размере. Оба фигуранта задержаны, сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Кстати, в 2020 году Владимирская область не выполнила план по строительству фельдшерско-акушерских пунктов: в регионе должны были появиться 37 новых ФАПов и одна амбулатория, но к концу года строительно-монтажные работы были завершены лишь на 20 объектах.

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