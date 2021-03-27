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27.03.2021 13:46
Рубрика: Власть

Мельниченко представили в качестве врио губернатора Пензенской области

Текст: Наталья Саванкова (Пенза)
Полпред президента в ПФО Игорь Комаров официально представил в должности врио губернатора Пензенской области Олега Мельниченко.
Фото: Пресс-центр правительства Пензенской области Фото: Пресс-центр правительства Пензенской области
Фото: Пресс-центр правительства Пензенской области

Церемония состоялась в Законодательном собрании, на которую были приглашены официальные лица - сенатор от Пензенской области Мария Львова-Белова, депутат госдумы Александр Самокутяев, врио вице-губернатора и председателя правительства, а также зампреды и главы федеральных ведомств в регионе.

Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости
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Игорь Комаров, представляя Олега Мельниченко, отметил, что он в регионе человек хорошо известный. Последние четыре года он представлял Заксобрание региона в Совете Федерации. До этого почти десять лет проработал в полпредстве Приволжского федерального округа, но не терял связи с регионом, где родился, получил образование и долгое время работал на руководящих должностях.

- Самое главное - внимание к проблемам людей, чтобы они почувствовали заботу власти, - ответил Игорь Комаров на вопрос "РГ" о том, какие поручения получил врио перед вступлением в должность. - Это вопросы скорейшего преодоления пандемии за счет увеличения тестирования и вакцинации. Нужно обратить внимание на показатели по проекту "Демография". Есть потребность в школах, в местах для учащихся. В целом потенциал у Пензенской области хороший. Есть все возможности его реализовывать в системной работе.

Олег Мельниченко одним из приоритетов в своей работе назвал ужесточение дисциплины в исполнительных органах власти региона и борьбу с коррупционными проявлениями. По его мнению, необходимо перезагрузить работу с предпринимательским сообществом и институтами гражданского общества. Будут созданы соответствующие советы, которые получат широкие полномочия, а их председатели войдут в структуру будущего правительства.

- Важная задача - соблюдение этики госслужащими. Необходимо повысить дисциплину в органах местной власти. Что касается коррупционных проявлений, я буду очень внимательно отслеживать все вопросы, связанные с коррупцией, поборами или выстраиванием схем при осуществлении закупок. Буду просить правоохранительные органы осуществлять поверочные мероприятия, - сказал Олег Мельниченко.

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Он назначил советников на внештатной основе из числа "старой гвардии" региона. Ими будут бывший мэр Пензы Александр Калашников и Светлана Пинишина, которая долгое время была Уполномоченным по правам человека в регионе.

Кадровые перестановки пока не озвучивались. Врио губернатора проведет первое совещание с региональным правительством в понедельник. Он поручил доложить ему о ходе вакцинации от коронавируса, паводковой ситуации и готовности к ней, а также о планах по реализации национальных проектов.

В регионе назначение Олега Мельниченко поддержали соратники по партии "Единая Россия" и бывшие коллеги.

- Входить в ситуацию в регионе ему не потребуется. Он может уже на следующий день приступить к реальной работе. Он знает и структуру власти и экономику региона, и его прекрасно знают, - говорит ректор Пензенского государственного университета Александр Гуляков.

- Человек обладает энциклопедическими знаниями, богатым послужным списком. Самое главное - у него твердая государственная позиция, и он знает свое дело, тем более он - наш земляк, работал в структурах власти на ответственных постах в Москве, Нижнем Новгороде и на Дальнем Востоке. Постоянное общение с референтными лицами нашего государства дали ему серьезный рост. Другими словами, очень достойный человек, - говорит руководитель фракции "Единая Россия" в Законодательном Собрании Пензенской области Вадим Супиков.

Ранее Олег Мельниченко сообщил о своей решении баллотироваться на выборах губернатора Пензенской области, которые состоятся в сентябре.

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