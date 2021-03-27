Новая экспертиза позволила раскрыть убийство девятилетней давности

Новая экспертиза, разработанная в МВД, позволила раскрыть давнее убийство молодой девушки. Преступник был разоблачен благодаря запаху, выделенному с помощью специальной методики и законсервированному.

Трагедия случилась в 2012 году в Татарстане. В лесопосадке недалеко от автомобильной дороги вблизи села Верхние Аты Арского района республики был обнаружен труп молодой девушки в ссадинах и кровоподтеках. Ее избили и задушили петлей, а до этого пытались изнасиловать. Как рассказывают правоохранители, на полураздетом окровавленном трупе потерпевшей в районе правого бедра были заметны следы автомобильного протектора. С тела девушки было снято нижнее белье, а также похищены золотые украшения, отсутствовали личные вещи и документы.

Имя убитой было установлено уже через час после обнаружения тела: погибла 23-летняя Дина Ф. Она училась в Казанском кооперативном институте. А до того закончила Атнинский сельскохозяйственный техникум. Свободное время Дина проводила дома, дискотеки и иные развлекательные мероприятия не посещала.

По словам ее мамы, накануне Дина была на встрече группы выпускников Атнинского сельскохозяйственного техникума. Встречу покинула еще до темноты, переночевала у родственницы. На следующий день родственница проводила девушку до автобусной остановки, откуда Дина собиралась уехать домой в Арск…

Следователи СКР и опытные оперативники МВД, сопровождавшие расследование, последовательно и методично по крупицам восстанавливали картину преступления, собирали вещественные доказательства. Были просмотрены сотни часов видеозаписей дорожных и иных камер видеонаблюдения, проанализированы массивы биллинговой информации, опрошены местные жители, сверены показания свидетелей, проведены десятки сложных экспертиз. Несмотря на это, преступление долгое время оставалось нераскрытым.

Между тем некоторые зацепки у следствия были. Территорию остановки общественного транспорта, около перекрестка автомобильных дорог, где Дину последний раз видели живой, охватывала камера наружного видеонаблюдения, установленная на здании Атнинских РЭС. Низкое качество записи и удаленность камеры не позволяли выяснить необходимые подробности, однако прояснили некоторые детали, позволившие выйти на предполагаемого преступника. Из записи было видно, что на остановочной площадке стоит человек в одежде светлого цвета. Это была Дина. Затем в кадре появляется автомобиль серого цвета, похожий по очертаниям на ВАЗ 2110, который останавливается около посадочной площадки напротив стоящей фигуры. Примерно через 10 секунд беседы водителя и стоящего на остановке человека, последний садится в вышеуказанный автомобиль на переднее пассажирское сиденье, и автомобиль трогается в направлении города Арск. Эти данные согласовывались с показаниями свидетелей о времени нахождения Дины Ф. на остановочной площадке, а также данными биллинговых соединений ее телефона.

Посмотрев указанную видеозапись, близкие родственники заявили, что исходя из того, что Дина спокойно беседовала с водителем автомобиля 10 секунд, следует, что она разговаривала с человеком, которого хорошо знала. Девушка никогда бы не вступила в разговор с незнакомым ей мужчиной, тем более никогда бы не села в его автомобиль. Тоже самое заявили и подруги Дины, характеризовавшие ее как воспитанную девушку, которая всегда избирательно относилась к знакомствам и дружбе с противоположным полом.

В поле зрения следствия попали несколько молодых людей, в основном знакомых потерпевшей по школе, училищу и работе. Среди проверяемых оказался и Алмаз Бурганов, с которым Дина училась в техникуме. Однако прямых улик и иных обстоятельств, указывавших на причастность к данному преступлению молодого человека, следствию на тот момент выявить не удалось. К тому же родственники Бурганова активно покрывали его, обеспечив липовое алиби.

Дело перешло в разряд "висяков". Ситуация изменилась в феврале 2020 года, когда по имевшимся вещественным доказательствам, восемь лет хранившимся при уголовном деле, была назначена ольфакторная судебная экспертиза. Исследование было проведено в Московском экспертном главке с использованием недавно разработанного и апробированного группой отечественных ученых-биологов и криминалистов инновационного метода.

Новые технологии позволяют выделить уникальные пахучие вещества человека, оставленные на предметах даже спустя продолжительное время после случившегося. Запах консервируется, а потом становится важной уликой, доказывающей, что подозреваемый был там, где случилась беда.

Именно ольфакторная судебная экспертиза дала однозначные выводы: на представленных к исследованию срезах ногтевых пластин левой и правой кистей рук потерпевшей Дины Фагмиевой выявлены индивидуализирующие человека запаховые следы, происходящие от Алмаза Бурганова. Вероятность ошибки - одна на сто миллионов исследований, что на порядки ниже ошибки ДНК-анализа.

Как объясняют эксперты, у каждого человека есть свой запах, уникальный аромат, обусловленный летучими веществами, которые непрерывно образует человеческий организм. Уникальный "пахучий код" пронизывает все ткани человека - от крови до костей. Запаховые следы каждого человека, в сущности, столь же индивидуальны, как отпечатки пальцев и его полный генотип. В отличие от отпечатков пальцев, запах нельзя стереть. Это "вещдок", который можно законсервировать и хранить в криохранилище сотни лет.

В данном случае индивидуализирующие преступника следы попали на ногтевые пластины потерпевшей, когда она из последних сил пыталась освободиться от удушения, преодолевая сопротивление петли и рук убийцы. Генетического материала преступника в виде клеточного материала под ногтями потерпевшей и на других вещественных доказательствах найти не удалось из-за его недостаточного количества и преобладания там следов крови самой потерпевшей. Зато летучие вещества преступника в сотни раз меньше самой клетки, но в обилии присутствуют на коже человека и в его потожировых выделениях. Они практически всегда остаются на объектах контактного взаимодействия, объясняют эксперты.

В ходе следствия была восстановлена полная картина преступления. Бурганов, проезжая на своей машине мимо остановки, увидел Дину. Остановившись, предложил подвезти ее до дома. Зная Алмаза Бурганова по совместной учебе, Дина не заподозрила ничего дурного и согласилась. По пути Бурганов свернул на проселочную дорогу в безлюдное место. Осознав опасность, Дина выпрыгнула из движущегося автомобиля. Бурганов сдал назад и наехал задним колесом на ее правую ногу. Травмированная Дина уже не могла убежать. Она сопротивлялась до последнего. В конце концов Бурганов задушил ее.

Коллегия присяжных заседателей Верховного суда Республики Татарстан в отношении подсудимого Алмаза Бурганова единогласно вынесла обвинительный вердикт. Подсудимый признан виновным в инкриминируемых ему преступлениях и не заслуживающим снисхождения. Верховным судом Республики Татарстан Алмазу Бурганову назначено наказание в виде 19 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

По словам начальника отдела управления уголовного розыска МВД по Республике Татарстан полковника полиции Марселя Гафарова, отвечавшего за оперативное сопровождение данного дела, в настоящее время его сотрудники вместе с представителями Следственного комитета Республики Татарстан осуществляют ревизию уголовных дел прошлых лет, приостановленных за отсутствием объективных доказательств и подозреваемых лиц, на предмет их возможного возобновления и направления на ольфакторное экспертное исследование для установления фактических обстоятельств преступлений прошлых лет.