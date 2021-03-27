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27.03.2021 20:11
Рубрика: Культура

Одному из памятников Горькому не нашлось места в Нижнем Новгороде

Текст: Виктор Девицын (Нижний Новгород)
28 марта исполнилось 153 года со дня рождения русского и советского писателя Максима Горького, чье имя в течение почти шести десятилетий носил его родной город Нижний Новгород.
Нижняя часть памятника во дворе дома на Рождественской. Фото: Николай Нестеренко Нижняя часть памятника во дворе дома на Рождественской. Фото: Николай Нестеренко
Нижняя часть памятника во дворе дома на Рождественской. Фото: Николай Нестеренко

Нельзя сказать, что о великом земляке в приволжской столице забыли: как минимум семь памятников, установленных в различных местах приволжской столицы, содержатся в надлежащем состоянии и радуют глаз прохожих. Но судьба еще одного сложилась печально - уже десять лет (после демонтажа в 2011-м скульптуры, украшавшей парк имени Кулибина) фигура Горького находится в статусе бомжа.

В данный момент, словно по злой иронии, ноги скульптуры стоят во дворе одного из домов по улице Рождественской буквально по соседству со зданием ночлежки, в которой обитают герои пьесы "На дне". А торс и голова находятся на улице Горького в мастерской скульптора Алексея Щитова. Он взял к себе фрагменты памятника после того, как новые хозяева дома на Рождественской, где нашел временное пристанище памятник, выставили скульптуру на улицу.

- Моя цель - сохранить хорошую работу до лучших времен, - говорит Алексей. - Это же монументальное искусство прошлого, часть нашей культуры, Но многие, к сожалению, не осознают этого. Такое отношение к памятникам свидетельствует о соответствующем уровне развития общества.

По словам Алексея Щитова, он вывез бы со двора дома, в котором новый собственник делает ремонт, и ноги памятника. Но вручную их не поднять, а на погрузчике - не подъехать, подступы завалены битым кирпичом.

- Спасибо строителям, что не выкинули часть скульптуры в мусорный контейнер, - благодарит скульптор ремонтников за уважение к истории.

А история, приведшая фрагменты памятника в мастерскую Алексея Щитова, начиналась так. Еще при жизни Максима Горького у его земляка скульптора Андрея Кикина родилась идея создания памятника Алексею Максимовичу. Планировалось, что скульптура будет выполнена из бронзы, но Великая Отечественная война помешала воплотить задуманное. В начале сороковых годов прошлого века в парке имени Кулибина, устроенном на месте Петропавловского кладбища (в числе немногих сохранившихся к тому времени захоронений там была и могила Акулины Ивановны Кашириной - бабушки Горького), установили памятник писателю из гипса и бетона.

В 2011 году в связи с необходимостью установки часовни в парке имени Кулибина памятник Горькому был демонтирован и не очень аккуратно перевезен на территорию муниципального предприятия "Комбинат ритуальных услуг населению".

Фото: Общество "Рязанская ВДНХ"
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В 2017 году по инициативе Сергея Горина, занимавшего тогда пост министра культуры Нижегородской области, и Сергея Миронова, первого заместителя главы администрации Нижнего Новгорода на тот момент, было принято решение о реставрации памятника. Эту работу выполнил скульптор Владимир Шиканов.

Затем мэрия приволжской столицы провела опрос нижегородцев по выбору места установки отреставрированного памятника к 150-летию писателя, отмечавшемуся в 2018 году. Из 9777 человек более половины высказались за площадку в сквере на перекрестке улиц Ковалихинской и Семашко, что совсем не случайно: рядом находятся музей-квартира Максима Горького и дом, в котором он родился.

Однако в связи со сменой руководства города и регионального минкульта вопрос установки памятника сошел с повестки дня. Тогда для удобства транспортировки и дальнейшей установки памятник и разделили на три части, оставив его в мастерской реставратора на Рождественской.

Удивительнее всего в этой истории то, что в год 800-летия Нижнего Новгорода власти одну за другой открывают различные пространства и локации, в необходимости которых многие горожане очень сомневаются. А выделить площадку под памятник великому земляку никто не решается.

Тем временем

В ответ на вопрос "Российской газеты", намерена ли администрация Нижнего Новгорода предпринять какие-то действия по возвращению памятника на территорию города, мэрия ответила, что "запрашиваемый объект в реестре муниципального имущества не числится. Информацией о местоположении указанного памятника комитет по управлению городским имуществом не располагает".

Скульптор Алексей Щитов хранит торс и голову памятника до лучших времен. Фото: Николай Нестеренко
В регионах Культура Арт Музеи и памятники Филиалы РГ Приволжье ПФО Нижегородская область Нижний Новгород

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