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27.03.2021 20:28
Рубрика: Общество

В Махачкале представили уникальный исламский труд на русском языке

Текст: Радик Амиров

Уникальный исламский труд на русском языке презентовался сегодня в столице Дагестана. Глава Духовного управления мусульман Республики Татарстан (ДУМ РТ) Камиль Самигуллин вместе с муфтием Дагестана шейхом Ахмад Афанди представили общественности перевод классики мусульманского богословского наследия - сборника хадисов "Сахих аль-Бухари" на русском языке.

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости
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Один из основных суннитских сборников хадисов "Сахих аль-Бухари" - это вторая по значимости после Корана книга для мусульман. В этом издании приводится основная и достоверная информация о различных эпизодах жизнедеятельности пророка Мухаммеда, в том числе, его высказывания, общение с единоверцами.

Как подчеркивают в ДУМ РТ, существуют различные версии сокращенных вариантов "Сахиха аль-Бухари". Один из таких вариантов является "Зубдат", составленная в XIX веке мусульманским ученым дагестанского происхождения Умаром Зияуддином ад-Дагестани. Именно ее перевели российские богословы.

- Труд ученых из Дагестана имеет большое значение в мировом масштабе. Мы уверены, что все это необходимо переводить, печатать, совместно популяризировать и распространять именно как наше российское богословское наследие, являющееся мировым богословским наследием, - подчеркнул муфтий Самигуллин.

По его словам, выпуск издания - результат кропотливой совместной работы ученых Республики Татарстан и муфтията Дагестана. Книга переведена и издана в Казани, а рецензия получена от специалистов духовного управления северокавказской республики. Поэтому, как отмечают муфтии, фундаментальный богословский труд стал олицетворением сотрудничества мусульман народов России в сфере просвещения и образования.

В духовном управлении мусульман Татарстана также подчеркнули, что до сегодняшнего дня данное издание не было доступно для массового читателя на русском языке.

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- Выпуск на русском языке "Сахих аль-Бухари", считающейся второй по уровню достоверности книгой, - это возрождение нашего общеисламского наследия России, - сказал "Российской газете" муфтий Татарстана Камиль Самигуллин. - Факт его издания и презентация самому широкому кругу читателей является свидетельством развития российского богословского просвещения.

Распространение смыслов достоверных хадисов и истинных суннитских традиций мусульман России ставит заслон чуждым псевдоисламским традициям, добавил он.

Презентация книги "Сахих аль-Бухари" на русском языке - не первый опыт сотрудничества ДУМ РТ и муфтията Дагестана в области переводов классических исламских текстов.

Ранее в Казани был выпущен смысловой перевод Корана на русский язык "Калям Шариф. Перевод смыслов", подготовленный при участии шариатских специалистов из Дагестана и снискавший признание среди российских богословов.

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