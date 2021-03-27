Всемирный день театра для многих зрителей стал двойным праздником

Сегодня, 27 марта, отмечается Всемирный день театра. Для многих юных российских зрителей в этом году он стал двойным праздником. Детские театры обновляются и внешне, и с репертуаром. В Самаре теперь одна из самых передовых сцен в России. В Екатеринбурге в зрительном зале установят кресла-трансформеры.

Самара. Вручили золотой ключик

Самарский театр кукол - один из старейших в стране. В следующем году отметит 90-летний юбилей. Но к большой дате решили готовиться заранее. Недавно театр переехал в реконструированное историческое здание - бывший ресторан "Аквариум" - построенный более ста лет назад в стиле модерн по проекту архитектора Михаила Квятковского. До этого артисты ютились в здании бывшего кинотеатра, которое пять лет назад признали аварийным. А до недавнего большого переезда - на малой сцене Самарского театра оперы и балета.

В новых стенах театра маленьких зрителей и их родителей встретили спектаклем "Золотой ключик". А перед представлением новую сцену символично открыли с помощью большого золотого ключа. После реставрации театр оборудован по последнему слову техники.

"Наши актеры, бутафоры, швеи получили новые сценические площадки, шикарные мастерские, новейшее оборудование, - поделилась с "РГ" директор театра Ольга Дикушина. - Для нас это сказка, которую превратили в быль. Не хватает слов, чтобы выразить восторг, который мы все испытываем".

Помимо современного звукового и светового оборудования, в Самаре теперь одна из самых передовых сцен в России - для воплощения самых смелых замыслов режиссеров. На новой площадке кроме репетиционного зала есть еще два зрительных: большой - в исторической части здания на 250 человек с уникальным техническим оснащением. И камерный - на 50 посадочных мест. Оборудовано девять гримерных комнат, мастерские, склады, а также кафе-бар.

И еще: для маленьких зрителей с ограниченными возможностями здоровья в здании театра теперь есть необходимое оборудование и удобства - подъемник на улице, пандусы, специальная гардеробная и санузел, лифт. А в каждом из двух залов специально оборудованные места.

Екатеринбург. Театр "Время чудес"

В преддверии праздника власти Екатеринбурга показали журналистам, как идет реконструкция здания театра кукол. Такие экскурсии для СМИ проводятся регулярно, потому что открытия обновленного театра горожане всех возрастов ждут, как пирога из печки.

Театр кукол работает в этом здании с середины шестидесятых, и оно стало настоящим Домом для многих поколений зрителей. Последняя реставрация здания проводилась в 1998 году, и с тех пор оно заметно обветшало. Выступили трещины на фасаде, прохудилась кровля, устарели системы канализации, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Весной прошлого года театр переехал на временную квартиру, а строители принялись за работу.

"Сейчас происходит заключительный этап ремонта - черновая отделка внутренних помещений, - прямо в декорациях стройплощадки объяснил директор театра Петр Стражников. - Уже идет замена сценического и инженерного оборудования, оформление внутренних интерьеров театра, обустройство фойе, гардероба, кафе".

Новый зрительный зал, рассчитанный на 250 человек, будет чуть меньше, чем прежний, но зато теперь отпадет нужда в подушках, которые раньше сотрудники выдавали малышам "для увеличения обзора". Будут установлены кресла-трансформеры, удобные для зрителей любого роста и возраста. Специальные места предусмотрены для маломобильных групп населения.

Фасад кукольного дома украсит уникальный для Урала арт-объект - кинетический театр "Время чудес": часовой механизм с движущимися куклами. Огромные окна будут открываться при бое часов, а в них оживут куклы из разных стран мира. Российский Петрушка увидится с французским Гиньольем, итальянским Пульчинеллой, немецким Гансвурстом, испанским доном Кристобалем и чешским Кашпареком. Все персонажи представляют разные страны, культуры и традиции, но сообща они запускают единый театральный часовой механизм. Этот арт-объект наверняка станет украшением города и новой точкой притяжения горожан.

Финансирование проекта, как и в Самаре, осуществляется за счет средств федерального бюджета, выделенного на реализацию нацпроекта "Культура". А также областного и местного бюджетов. Всего на реконструкцию в Екатеринбурге будет потрачено 352 миллиона рублей. Первые зрители придут в обновленный театр кукол уже в декабре.

Приамурье. 39 миллионов для "Амурчонка"

В Приамурье театр кукол "Амурчонок" любим уже несколькими поколениями. Здание театра постройки времен развитого социализма: с колонами у входа, красивой лепниной на фасаде, дом, где живут сказки со своей душой и атмосферой.

Десять лет назад театр пережил спасительную реконструкцию. После которой храм детской радости ожил, в него наконец пришел профессиональный свет. На фасаде здания поселились скульптуры сказочных героев. Сейчас благодаря национальному проекту "Культура" в "Амурчонке" начался капитальный ремонт.

"На него выделили 39 миллионов рублей. Мы уже начали работы в технических помещениях. Первого октября, новый театральный сезон, начнем в заметно обновленном помещении "Амурчонка",- рассказала "РГ" Надежда Доргунова, министр культуры и архивного дела Амурской области.

До осени капитально отремонтируют большой и малый зрительные залы, полностью заменят кресла. Они будут современные, удобные и с подъемниками. Для самых маленьких зрителей можно будет регулировать высоту сидений. Полностью отремонтируют систему отопления, специалисты уверяют, что из малого зала уйдет надоедливый холод. Мастера заменят тротуарную плитку во дворе театра, отремонтирую окна, и обновят ажурную изгородь у входа в театр "Амурчонок".

Справка "РГ"

Национальный проект "Культура" состоит из трех частей: "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура". Его главная цель - сделать культуру доступной для каждого жителя страны. Особое внимание уделяется созданию возможностей для молодого поколения зрителей. Помимо обновления помещений театров, по всей России модернизируются детские школы искусств, для которых закупают новые инструменты, учебные материалы и оборудование.