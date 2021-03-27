Губернатор дал старт надвижке пролетного строения моста в Новосибирске

Губернатор Андрей Травников совершил рабочую поездку на площадку строительства мостового перехода через реку Обь в Новосибирске.

Глава региона дал старт работам по надвижке пролетных строений моста. Завершить их планируется в июле 2022 года.

- Предыдущее значимое мероприятие - это заливка первых опор, сегодня еще более знаковое событие для мостовиков - начало надвижки пролетного строения. Начинает по-настоящему формироваться переправа через одну из крупнейших сибирских рек, через Обь. На сегодняшний день это крупнейший строящийся инфраструктурный объект Новосибирской области, - сказал Андрей Травников.

Генеральный директор компании "ВИС" Руслан Семенов доложил главе региона, что строительство идет с опережением: на правом берегу выносят коммуникации, строят пилон и готовятся к работе по устройству специальных приспособлений для монтажа балки жесткости.

Техническая готовность объекта составляет 24,75 процента. Специалисты сообщили, что технологическая площадка, созданная вокруг русловых опор мостового перехода на левом берегу Оби, будет демонтирована уже в апреле. Эти работы не повлияют на прохождение весеннего паводка.

Строительство четвертого моста через Обь находятся на постоянном контроле правительства области.

Справка "РГ"

Сборка пролетного строения осуществляется на специально оборудованном металлическом стапеле. Пролетная конструкция состоит из металлических блоков общей длиной 776 метров и массой 9600 тонн. Ее монтаж осуществляется способом продольной надвижки при помощи двух толкающих гидравлических устройств. Работы проходят поэтапно и состоят из 17 стадий.