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27.03.2021 12:41
Рубрика: Культура

Телеведущий Андрей Малахов прописался в Мурманской области

Текст: Алексей Михайлов (Мурманская область)
Фото: Пресс-служба правительства Мурманской области Фото: Пресс-служба правительства Мурманской области
Фото: Пресс-служба правительства Мурманской области

Телеведущий и продюсер Андрей Малахов прописался в городе Апатиты Мурманской области. Паспорт с пропиской ему вручил губернатор региона Андрей Чибис на открытии выставки "В холодном климате, с любовью", где представлены произведения знаковых художников второй половины ХХ века и работы авторов Заполярья.

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Апатиты - родной город Андрея Малахова, откуда он перебрался в Москву, чтобы сделать карьеру на телевидении. По его словам, прописка в Москве была желанной в 90-х годах минувшего века, но сегодня она не так важна. Телеведущий заявил, что хочет помочь городу, в котором родился налогами и другими делами, пусть даже маленькими.

Экспозицию "В холодном климате, с любовью" северяне смогут увидеть до 25 апреля. В числе работ, представленных на выставке, картины Энди Уорхола, Дэвида Хокни, Он Кавара, Фернана Леже, скульптуры Уго Рондиноне и Синди Шерман, а также произведения известных современных российских художников Павла Отдельнова, Петра Белого, Антона Ольшванга и многих других авторов.

Андрей Малахов заявил, что намерен превратить Апатиты в "заполярную столицу современного искусства". Воплощение этих планов началось еще в 2017 году с установки в городе памятника Пушкина работы Церетели, продолжились рядом стрит-арт-проектов. В декабре 2020 года тележурналист открыл выставку в апатитской библиотеке, а на Масленицу провел праздник с московскими гостями и представил команду созданного в Апатитах арт-центра "Сияние". По словам Андрея Малахова, первым плодом Центра современного искусства, который он создал в родном городе, стало возвращение этого панно, которое снова могут увидеть посетители ДК.

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