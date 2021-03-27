В центре Сочи произошло тройное ДТП

Три человека пострадали в результате тройного ДТП, которое произошло днем в центре Сочи.

По информации пресс-службы отделения по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по Сочи, авария произошла на дублере Курортного проспекта, около съезда на улицу Чайковского и Горького.

- По предварительным данным, водитель Toyota врезался в стоящий на трассе грузовой автомобиль Mercedes, который ранее столкнулся с двигающимся впереди BMW, - сообщили в ведомстве.

Как стало известно, двое пострадавших в ДТП госпитализированы, мужчине, получившему незначительные травмы, медицинская помощь прибывшими сотрудниками скорой помощи оказана на месте аварии.