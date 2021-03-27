Кочевники на Ямале за рождение третьего ребенка получат чумовой капитал

Полный комплект для строительства чума, - шесты, нюки из оленьей шкуры и брезента, печку и двое нарт - получат семьи оленеводов-кочевников на Ямале при рождении третьего малыша. Стоит такой набор больше полумиллиона рублей.

Причем выдавать чумовой капитал будут дополнительно к региональной выплате за третьего и всех последующих детей в 500 тысяч рублей. Напомним, это самый большой региональный капитал в стране. Если учесть еще и федеральный маткапитал, то сумма, которую могут получить за третьего малыша родители тундровики и вовсе получается внушительной. Помощь полагается всем молодым кочевым семьям, где родился третий ребенок с начала этого года.

Как поясняют власти, ввести чумовой капитал в регионе решили потому что семьи оленеводов живут в национальных жилищах. Но казус в том, что по закону чум жильем не является, а это значит, нельзя на его постройку потратить средства материнского капитала. А чем молодые кочевые семьи хуже, им тоже не хочется ютиться в чумах вместе с родителями. Особенно, когда народилось много детишек.

Постройка чума в тундре - большое дело, одних оленьих шкур на него нужно не меньше 50 штук. Выделывать и копить их в семьях начинают задолго до свадьбы молодых. И занимается этим, как правило женщина, хозяйка семейства, пока муж пасет оленей. Подготовить полный набор для национального жилища считается очень хорошим, богатым подарком на свадьбу. Теперь такой подарок тундровикам полагается от округа.

Отметим, в семьях оленеводов-кочевников, как правило, четверо-пятеро детей.

К слову, в регионе при рождении каждого малыша выдается и очень полезный подарочный набор "Малышу Ямала". В нем есть все на первые месяцы жизни новорожденного, - от пеленок-распашонок, подгузников и средств ухода до зимнего комбинезона. В общей сложности - 47 полезных вещей.

При этом семьи из числа коренных народов, учитывая непростые условия жизни, в дополнение к основному подарку получают еще один. В нем - вещи первой необходимости, которые очень выручат маму в экстренной ситуации, например, после неожиданной эвакуации из тундры в больницу. Здесь и байковое одеяло, и уголок с лентой на выписку. В холодный сезон в дополнение к комплекту мамы получают одеяло из синтепона и теплую шапочку.

Кстати, как отмечают на Ямале, в прошлом году рождаемость в регионе выросла.