Кочевники на Ямале за рождение третьего ребенка получат чумовой капитал

Новости

NASA оценило риск столкновения астероида в ближайшие 100 лет 12:26
Песков назвал срок подачи деклараций Путина и сотрудников Кремля 12:16
Зеленский обострил обстановку вокруг назначения в КС Украины 12:04
Юноша подозревается в убийстве таксиста в Москве из-за оплаты проезда 11:37
Бочкарев: Центры самбо и бокса в Лужниках будут сданы до конца этого года 11:29
В Москве поезд насмерть сбил мужчину и женщину 11:19
Этой зимой из-за морозов в Москве погибли 80 процентов синиц 11:13
На ЧМ в Стокгольме фигуристы сдали более 2000 ПЦР-тестов 11:12
Мошенники используют BlaBlaCar для хищения средств с банковских карт 11:02
Путин выразил соболезнования в связи с катастрофой в Египте 10:52
Владимир Путин поздравил росгвардейцев с профессиональным праздником 10:14
Владелец судна рассчитывает освободить Суэцкий канал в субботу 10:09
Зеленский обозначил стратегию подготовки к всеобщей партизанской борьбе 08:32
Академик рассказал, когда не нужно делать вторую прививку от COVID-19 08:15
Овечкин оформил дубль в матче против "Нью-Джерси" 08:14
Врач предупредил об опасности антигистаминных препаратов перед вакцинацией 08:05
В жилом доме в Каире прозвучал взрыв 07:49
Власти Молдавии ждут помощи от России с поставкой вакцины от COVID-19 07:34
Роспотребнадзор: В России снижается заболеваемость COVID-19 06:22
Кардиолог объяснила, какой показатель предупреждает о скором инфаркте 06:22
В России создадут робота для работы в открытом космосе 06:10
В МВД рассказали об обязательном условии работы мигрантов в России 04:55
Около 15 шахтеров пропали в Колумбии после обрушения шахты 04:16
Власти Мексики эвакуировали свыше тысячи жителей из-за лесного пожара 02:30
Вильфанд пообещал россиянам аномальное тепло 01:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Видео: Русское золото под музыку Чайковского. Как сейчас чествуют наших фигуристов
Видео: Русское золото под музыку Чайковского. Как сейчас чествуют наших фигуристов
Зачем в России вводится реестр туристических агентов
Зачем в России вводится реестр туристических агентов
Банк России запустит сбор монет у населения
Банк России запустит сбор монет у населения
27.03.2021 11:01
Рубрика: Общество

Кочевники на Ямале за рождение третьего ребенка получат чумовой капитал

Текст: Елена Мационг
Полный комплект для строительства чума, - шесты, нюки из оленьей шкуры и брезента, печку и двое нарт - получат семьи оленеводов-кочевников на Ямале при рождении третьего малыша. Стоит такой набор больше полумиллиона рублей.
Фото: Татьяна Андреева/РГ Фото: Татьяна Андреева/РГ
Фото: Татьяна Андреева/РГ

Причем выдавать чумовой капитал будут дополнительно к региональной выплате за третьего и всех последующих детей в 500 тысяч рублей. Напомним, это самый большой региональный капитал в стране. Если учесть еще и федеральный маткапитал, то сумма, которую могут получить за третьего малыша родители тундровики и вовсе получается внушительной. Помощь полагается всем молодым кочевым семьям, где родился третий ребенок с начала этого года.

Фото: Татьяна Андреева/ РГ
Сотни семей оленеводов на Ямале оказались в зоне бедствия

Как поясняют власти, ввести чумовой капитал в регионе решили потому что семьи оленеводов живут в национальных жилищах. Но казус в том, что по закону чум жильем не является, а это значит, нельзя на его постройку потратить средства материнского капитала. А чем молодые кочевые семьи хуже, им тоже не хочется ютиться в чумах вместе с родителями. Особенно, когда народилось много детишек.

Постройка чума в тундре - большое дело, одних оленьих шкур на него нужно не меньше 50 штук. Выделывать и копить их в семьях начинают задолго до свадьбы молодых. И занимается этим, как правило женщина, хозяйка семейства, пока муж пасет оленей. Подготовить полный набор для национального жилища считается очень хорошим, богатым подарком на свадьбу. Теперь такой подарок тундровикам полагается от округа.

Отметим, в семьях оленеводов-кочевников, как правило, четверо-пятеро детей.

К слову, в регионе при рождении каждого малыша выдается и очень полезный подарочный набор "Малышу Ямала". В нем есть все на первые месяцы жизни новорожденного, - от пеленок-распашонок, подгузников и средств ухода до зимнего комбинезона. В общей сложности - 47 полезных вещей.

При этом семьи из числа коренных народов, учитывая непростые условия жизни, в дополнение к основному подарку получают еще один. В нем - вещи первой необходимости, которые очень выручат маму в экстренной ситуации, например, после неожиданной эвакуации из тундры в больницу. Здесь и байковое одеяло, и уголок с лентой на выписку. В холодный сезон в дополнение к комплекту мамы получают одеяло из синтепона и теплую шапочку.

Кстати, как отмечают на Ямале, в прошлом году рождаемость в регионе выросла.

В регионах Общество Соцсфера Соцзащита Общество Семья и дети Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО ЯНАО

Главное сегодня

За сутки в России подтверждено 8885 случаев COVID-19 в 85 регионах
Владимир Путин поздравил росгвардейцев с профессиональным праздником
Работы по освобождению контейнеровоза в Суэцком канале не привели к успеху
В МВД рассказали об обязательном условии работы мигрантов в России
Организаторы запретили Беларуси участвовать в конкурсе "Евровидение"
В школьные учебники добавили тему семьеведения
Опасен ли коронавирус в неживой среде? Комментарий Роспотребнадзора