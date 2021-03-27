Роспотребнадзор: В России снижается заболеваемость COVID-19

Тенденция к снижению коронавирусного инфицирования отмечается в России. Об этом рассказал замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

"Мы проходим фазу стабилизации эпидситуации с тенденцией к снижению, - приводит его слова ТАСС. - Учитывая, что коронавирус приобретает черты сезонной инфекции, весной еще возможны суточные колебания заболеваемости COVID-19".

Сократить риски помогает вакцинация, а также соблюдение мер предосторожности, подчеркивает эксперт. Горелов также напомнил, что россияне, возвращающиеся из-за границы, обязаны в течение трех дней сдать ПЦР-тест на коронавирус и соблюдать карантин до получения отрицательного результата. Иностранцам же разрешено прилетать в Россию с уже отрицательным тестом на коронавирусную инфекцию.