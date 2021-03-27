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27.03.2021 23:56
Рубрика: Общество

Россиян предупредили о тенденции, которая может привести к катастрофе

Текст: Ольга Игнатова
Критическим для всего человечества может стать потепление на пять градусов, считает руководитель прогностического центра "Метео ТВ" Александр Шувалов. В этом случае в субтропиках станет невозможно жить, что приведет к колоссальной миграции на север.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Вильфанд пообещал россиянам аномальное тепло

Синоптик отметил, что в недавнем докладе Росгидромета говорится о том, что потепление климата в нашей стране опережает аналогичный процесс в Северном полушарии в целом. "Мы опережаем соседей где-то на полградуса, и это значительная величина", - отметил Шувалов в интервью на "Радио 1".

По его словам, одно из негативных последствий потепления - увеличение количества осадков. И это все чаще будет наблюдаться в северных районах. А вот на юге возрастает риск засухи. Беспокойство вызывает и факт исчезновения вечной мерзлоты - около двадцати лет увеличивается толщина слоя, который оттаивает каждое лето. И это серьезная угроза для городов и нефтепроводов, которые построены на вечной мерзлоте.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд пояснил "Российской газете", что на состояние климата в ближайшие годы будут оказывать влияние два фактора - природный и антропогенный. "Но, скорее всего, антропогенный фактор, связанный с увеличением концентрации в атмосфере парниковых газов, все-таки будет превалирующим. И этот фактор ведет только к потеплению климата и ни к чему другому", - отметил Вильфанд. Но, по его мнению, с большой вероятностью, климат не изменится к концу тысячелетия настолько, чтобы зима в Северном полушарии стала длиться всего два месяца.

По долгосрочному прогнозу Гидрометцентра, лето в этом году будет вполне комфортным. "Холодного лета и холодной весны мы не прогнозируем", - отметил Вильфанд. При этом, как отмечается в прогнозе на вегетационный период (с апреля по сентябрь), на севере России ожидается много положительных аномалий температуры. Это значит, что и в столичном регионе лето прогнозируется довольно теплым.

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