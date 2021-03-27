Российские одиночники завоевали максимальную квоту на ОИ в Пекине

На чемпионате мира в Стокгольме российские фигуристы Михаил Коляда и Евгений Семененко остались без медалей, но завоевали максимальную квоту на Олимпийские игры-2022 в соревнованиях мужчин-одиноников. Теперь в Пекине выступят три наших спортсмена. Тогда как на Играх-2018 в Пхенчхане Россию представляли двое - Дмитрий Алиев и Михаил Коляда.

Для того, чтобы получить три путевки на предстоящую зимнюю Олимпиаду, а также на следующий чемпионат мира, сумма мест российских фигуристов по итогам соревнований должна была быть меньше или равной 13.

Трехкратный чемпион России, призер чемпионата мира Михаил Коляда с падением исполнил произвольную программу в Стокгольме и занял пятое место, набрав 272,04 балла.

Дебютант ЧМ Евгений Семененко откатался без ошибок и с двумя четвертными прыжками и стал восьмым (258,45 балла).