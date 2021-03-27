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27.03.2021 17:06
Рубрика: Спорт

Российские одиночники завоевали максимальную квоту на ОИ в Пекине

Текст: Анна Козина
На чемпионате мира в Стокгольме российские фигуристы Михаил Коляда и Евгений Семененко остались без медалей, но завоевали максимальную квоту на Олимпийские игры-2022 в соревнованиях мужчин-одиноников. Теперь в Пекине выступят три наших спортсмена. Тогда как на Играх-2018 в Пхенчхане Россию представляли двое - Дмитрий Алиев и Михаил Коляда.
Фото: Наталия Федосенко/ТАСС Фото: Наталия Федосенко/ТАСС
Фото: Наталия Федосенко/ТАСС
Фото: Linnea Rheborg/Getty Images
Владимир Путин поздравил фигуристок с триумфом на чемпионате мира

Для того, чтобы получить три путевки на предстоящую зимнюю Олимпиаду, а также на следующий чемпионат мира, сумма мест российских фигуристов по итогам соревнований должна была быть меньше или равной 13.

Трехкратный чемпион России, призер чемпионата мира Михаил Коляда с падением исполнил произвольную программу в Стокгольме и занял пятое место, набрав 272,04 балла.

Дебютант ЧМ Евгений Семененко откатался без ошибок и с двумя четвертными прыжками и стал восьмым (258,45 балла).

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