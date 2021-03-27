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Рубрика: Общество

Сергей Кравцов: Гаджеты не смогут заменить школьных учителей

Текст: Ксения Колесникова
Современные планшеты и прочие электронные гаджеты не смогут заменить учителя в классе, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов, сообщает ТАСС.
Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
Фото: Илья Питалев/РИА Новости
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"Ничто не заменит учителя: никакие ни ноутбуки, ни планшеты, - подчеркнул он. - Информационные технологии могут быть только в помощь, в дополнение системы образования. Уверен, что традиционный формат обучения, когда ученики общаются между собой, с учителем, - это и развитие, и воспитание, и передача знаний".

По словам министра, в школах нужно "обязательно сохранить" традиционный формат преподавания.

"Мы в рамках "Цифровой образовательной среды" оказываем помощь по решению проблем в системе образования, - рассказал Сергей Кравцов. - Когда, допустим, ученик болеет, не может находиться в классе, но он может подключиться и не пропустить урок. Планшеты и гаджеты могут быть лишь вспомогательным средством".

Также министр напомнил, что есть установленные Роспотребнадзором требования к использованию гаджетов в образовании. Их надо учитывать, чтобы не навредить здоровью учеников.

"Точечно для иллюстрации тех или иных фрагментов урока информационные технологии использовать можно, - считает Сергей Кравцов. - Они в том числе развивают интерес, мотивацию учеников. Но ни в коем случае не как замена традиционному учебнику, тетрадям, а лишь в дополнение".

Общество Образование Правительство Минпросвещения

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