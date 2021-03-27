Щербакова сделала себе подарок к 17-летию

Российская фигуристка Анна Щербакова, которая выиграла "золото" чемпионата мира, поделилась впечатлениями после проката.

"Честно говоря, я не знаю, что сказать, потому что я пыталась выступить как можно лучше и бороться за каждый элемент. Но не все получилось. Конечно, я совсем не довольна своим выступлением, - сказала Щербакова в эфире "Первого канала. - Но я очень счастлива, что победила. Это была моя цель".

Щербакова, чисто откатавшая короткую программу и захватившая лидерство, упала с четверного флипа в произвольной программе, а также немного сбилась на одном из вращений. В этом виде программы она показала второй результат, уступив совсем чуть-чуть Александре Трусовой. Та исполнила три "квада" из пяти и допустила два падения (152,17 против 152,38 балла). Но по сумме двух прокатов Аня сохранила первое место. "Серебро" завоевала Елизавета Туктамышева, а "бронза" досталась Саше Трусовой.

"Это была борьба, - призналась Щербакова. - С первого элемента все пошло не так, как я хотела. Я поняла, что оставшиеся элементы нужно сделать как можно, чтобы не потерять баллы".

В воскресенье, 28 марта Щербакова отпразднует свое 17-летие.

"О том, как буду отмечать день рождения, совсем не думала. Все мысли были только о турнире, - подчеркнула чемпионка. - Может быть, что-то сделаем вместе с нашими тренерами. Я хотела бы поблагодарить их. Это был очень тяжелый сезон, подготовка к соревнованиям давалась нелегко (Щербакова переболела коронавирусом с пневмонией - "РГ"). Хотела бы также поблагодарить моих родителей. Их сегодня не было со мной, но я чувствовала их поддержку".

Щербакова тренируется в группе Этери Тутберидзе, которая приводила к "золоту" ЧМ Евгению Медведеву и Алину Загитову.