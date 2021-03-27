Трусова рада, что с 12-го места поднялась на пьедестал

Российская фигуристка Александра Трусова прокомментировала свое выступление на чемпионате мира по фигурному катанию в шведском Стокгольме, где заняла итоговое третье место.

Спортсменка с ошибками откатала и короткую, и произвольную программы, где упала в двух из пяти заявленных четверных прыжков.

"Я недовольна своими прокатами, так как хочу исполнять свои программы чисто. В будущем постараюсь, чтобы это было так. Но я рада, что с 12-го места смогла подняться на пьедестал, - сказала Трусова на пресс-конференции. - Это был очень сложный год. Я очень рада, что чемпионат мира вообще состоялся, ведь в прошлом году все ждали соревнований, но их отменили".

Трусова также отметила, что изначально планировала исполнять в произвольной программе пять "квадов".

"Я собиралась прыгать пять четверных и ни одним меньше. Вне зависимости от обстоятельств", - ответила Трусова на вопрос, не стоит ли меньше рисковать, чтобы кататься чище.