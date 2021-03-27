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27.03.2021 13:06
Рубрика: В мире

Украина установила антирекорд по заболеваемости коронавирусом

Текст: Александр Саможнев
Швейцария. Фото: EPA-EFE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Швейцария. Фото: EPA-EFE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT
Швейцария. Фото: EPA-EFE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Украина ставит новые антирекорды по заболеваемости коронавирусом. За последние сутки в стране зафиксировано более 18 тысяч подтвержденных случаев covid-19. Умерли еще 326 пациентов. В "красной зоне" находятся 11 регионов, включая Киев. Власти объявили 4 марта о начале третьей волны пандемии.

Фото: Sputnik/Ekaterina Shtukina/Pool via REUTERS
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"Больницы заполнены на 99 процентов. Позавчера у нас было всего три свободных места", - цитирует Euronews заместителя главврача Киевской городской клинической больницы №4 Георгия Аксютина.

По его словам, количество инфицированных, нуждающихся в стационарном лечении, увеличилось с января в четыре раза. Особенно резкий рост госпитализированных отмечается за последние две недели.

На Украине с начала пандемии скончалась 31 тысяча человек. Кампания по массовой вакцинации стартовала всего лишь месяц назад. Прививку сделали 174 тысячи граждан, подавляющее большинство получило всего лишь одну дозу. В пятницу украинский МИД информировал о приостановке экспорта препарата AstraZeneka из Индии. Украинские власти отказались от закупки российской вакцины "Спутник V".

В мире экс-СССР Украина Пандемия коронавируса COVID-19

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