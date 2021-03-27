Украинцы начали лечиться от коронавируса ветеринарным препаратом

Украинцы начали самостоятельно лечиться от коронавируса препаратом для животных. Об этом в эфире телеканала "Украина 24" рассказала ведущий инфекционист минздрава страны Ольга Голубовская.

По ее словам, украинцы сейчас скупают один из ветеринарных препаратов. "При этом люди его не только начинают пить, но и вводить внутримышечно, что очень опасно", - цитирует Голубовскую РИА Новости.

Украина столкнулась с новой волной заболеваемости COVID-19. Ранее сообщалось, что в стране несколько суток подряд наблюдается заметный рост заболеваемости и смертности от вируса SARS-CoV-2. По данным украинского минздрава, за все время пандемии в стране заболели коронавирусом почти 1,6 миллиона граждан, а скончались - 31 тысяча 135 человек.

Наибольшее число случаев заражения зафиксировано в Одесской, Житомирской области, Хмельницкой и Львовской областях. В столице Украины выявлено 1 тысяча 267 новых случаев заражения коронавирусом.