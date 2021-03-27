В Беларуси прокомментировали отстранение от конкурса "Евровидение-2021"

Глава Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт высказался очень точно и справедливо по поводу отстранения Беларуси от конкурса "Евровидение"-2021.

"Решение о нашей дисквалификации политически мотивировано, чего так не любит, - мы то знаем, что любит, - Европейский союз", - рассказал Иван Эйсмонт, слова которого приводит РИА Новости.

И добавил, что суть претензий Европейского вещательного союза (ЕВС) к песне не разъяснена, а из письма, в котором ЕВС официально проинформировал Белтелерадиокомпанию о своем решении, непонятна и суть претензий к новой песне белорусского участника:

"Прислали нам письмо, из которого ничего непонятно, кроме того, что нарушены какие-то пункты. Какие именно слова песни их нарушили - неведомо", - прокомментировал ситуацию глава Белтелерадиокомпании, уточнив, что ЕВС не указал "на слова, строки, куплеты, которые связаны с политикой"…

Теперь номер белорусов выложен для просмотра на YouTube и за полдня собрал около 50 тысяч просмотров. Все поклонники конкурса, и посетители социальных сетей могли убедиться в том, что никакой политики там, очевидно, нет.

И жаль, что подробного комментария по поводу отстранения "Галасов ЗМеста" от Европейского вещательного союза, как и в прошлый раз, снова не последовало…