В этот день югославы развенчали миф о неуязвимости "невидимого монстра" США

27 марта 1999 года в 20:40 по белградскому времени, в самый разгар натовской агрессии на Союзную Республику Югославию (СРЮ), югославские военные сбили советскими ракетами ПВО С-125 "Нева" американского "невидимого монстра" - бомбардировщик F-117, который преподносился в Вашингтоне как чудо конструкторской мысли.

В Русский дом в Белграде был передан на хранение фрагмент обозначенного американского бомбардировщика. "Подарок" российской стороне вручил Золтан Дани, отставной полковник югославской армии, командир 250-й бригады ПВО, сбившей самолет-невидимку, что в трагическом 1999 году неимоверно подняло боевой дух в войсках и продемонстрировало уязвимость армады Североатлантического альянса перед лицом героического всенародного сопротивления.

Между тем в заявлении посольства РФ в Сербии подчеркивается, что совместными усилиями Москвы и Белграда в июне 1999 года ракетно-бомбовые удары Североатлантического альянса были остановлены, удалось вернуть ситуацию вокруг сербского края Косово и Метохия в политико-дипломатическое русло. "Параметры косовского урегулирования были определены резолюцией СБ ООН 1244, которая и сегодня играет в решении данного вопроса основополагающую роль, - отмечается в сообщении. - Зло, подобное агрессии НАТО против Югославии, никогда не должно повториться".

Дипломаты напомнили, что 24 марта 1999 года НАТО - вопреки фундаментальным началам международного права, закрепленным в Уставе ООН, хельсинкском Заключительном акте и других международных документах - развязала вооруженную агрессию против Югославии. "За 78 дней варварских бомбардировок, цинично представленных как "гуманитарная интервенция во имя спасения беженцев", погибло около двух тысяч мирных жителей страны, - констатировали в российской дипломатической миссии. - Уничтожена значительная часть инфраструктурно-промышленного потенциала. Разрушены тысячи гражданских объектов. Применение боеприпасов с обедненным ураном привело к необратимому заражению в ряде районов почвы и подземных вод. Огромный ущерб был нанесен архитектуре мира и безопасности в Европе, международной стабильности. За Югославией, как известно, последовала целая серия силовых операций Запада, инициированных под пропагандистскими предлогами, без санкции Совета Безопасности ООН или с искаженным толкованием выданного им мандата".