В ГУВД Минска подтвердили задержание участников незаконной акции

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Минске несколько человек за участие в несанкционированной акции, сообщила ТАСС официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич.

Ганусевич призвала граждан "не поддаваться на провокации и не участвовать в несанкционированных мероприятиях".

В отношении задержанных граждан открыто уголовное производство по статье об организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок, информировали в следственном комитете Беларуси.

В ведомстве предупредили, что лица, которые поддадутся призывам и примут участие в несанкционированных массовых мероприятиях, будут привлечены к уголовной ответственности.