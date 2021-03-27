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27.03.2021 15:32
Рубрика: В мире

В ГУВД Минска подтвердили задержание участников незаконной акции

Текст: Александр Саможнев

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Минске несколько человек за участие в несанкционированной акции, сообщила ТАСС официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич.

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Ганусевич призвала граждан "не поддаваться на провокации и не участвовать в несанкционированных мероприятиях".

В отношении задержанных граждан открыто уголовное производство по статье об организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок, информировали в следственном комитете Беларуси.

В ведомстве предупредили, что лица, которые поддадутся призывам и примут участие в несанкционированных массовых мероприятиях, будут привлечены к уголовной ответственности.

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