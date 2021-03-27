В Киеве угрожают россиянам в Крыму

Вице-премьер Украины Алексей Резников выступил с резонансным заявлением. Он заявил, что Киев после "возвращения" Крыма выдворит россиян, переехавших на полуостров с материковой части России.

По его словам, Россия "завезла" в Крым порядка 500 тысяч россиян, чтобы "размыть" местное население. За это Москва "несет ответственность в международном правовом плане". Украинским законодательством предусмотрено выдворение из страны нежелательных лиц.

Украинский деятель полагает, что все зависит от того, как эти граждане въехали в Крым. Если они заехали через пограничные пункты "Чонгар", "Каланчак" или "Чаплинка", к ним не будет вопросов.