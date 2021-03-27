В Краснодаре предложили установить памятник Виктору Цою

С инициативой установить в Краснодаре памятник Виктору Цою выступил депутат городской Думы кубанской столицы Игорь Азаров. Реализовать свою идею он хочет к 60-летию музыканта - в 2022 году.

- Я родился через три года после гибели Виктора Цоя, но хорошо знаю его творчество и люблю его песни, - говорит депутат. - А мои родители были его современниками, от них я много слышал о единственном краснодарском концерте Цоя, который прошел на стадионе "Кубань" 28 мая 1989 года. Самое подходящее место для памятника, на мой взгляд, - сквер возле этого стадиона.

Игорь родился и вырос в Краснодаре. После окончания МГУ он вернулся в родной город, где вскоре был избран в городской парламент. Депутат рассчитывает, что земляки поддержат его идею с установкой памятника кумиру нескольких поколений. Листая старые подшивки краснодарских газет, он нашел репортажи с того единственного концерта на стадионе "Кубань". "Это фантастика - рев аппаратуры, толпа зрителей прыгает, подпевает. А прямо на тебя со сцены летит какая-то энергия дикая. И с ней ничего нельзя сделать, - делился впечатлениями один из зрителей. - Было в Цое что-то необъяснимое. Он вышел к зрителям: "Привет, Краснодар!" И ни слова больше. Но стадион сразу взорвался. Это было потрясающее зрелище!"

По словам Игоря Азарова, его идею поддержали в комитете по местному самоуправлению Гордумы, одобрил ее директор стадиона "Кубань", а также главный архитектор города Наталья Машталир.

- По ее совету я разработал проект памятника, - поясняет депутат. - Огромную помощь в этом мне оказал архитектор из Воронежа Виталий Локотков. Загоревшись моей идеей, он разработал концепцию памятника и изготовил его эскизы. По задумке, это должна быть скульптурная композиция высотой 2,6 метра. Статичная бронзовая скульптура Виктора Цоя, застывшая в движении обращена вверх, к небу. Под ногами рок-музыканта бронзовый плинт в виде солнца, когда-то ставший логотипом альбома "Звезда по имени солнце", именно так назывался единственный концерт группы "Кино" проходивший в Краснодаре. По окружности плинта предполагается размещение надписи, указывающей город, название концерта, время проведения и подпись с росчерком Виктора - "Цой". Он будто прогуливаясь перед концертом с гитарой, в теплый июньский вечер - вмиг застыл, обратив свой взор к небу.

Депутат создал сайт и на днях выставил проект памятника на всеобщее обсуждение.

Уже появились первые отклики. "Виктор Цой - фигура, объединяющая поколения. И я буду просто счастлива, если такой памятник появится в нашем городе", - написала жительница Краснодара Ульяна Золотарева.

По словам Игоря Азарова, реализация проекта начнется после завершения процедуры согласования с властями города.

Памятник Виктору Цою в Краснодаре планируют установить за счет собранных добровольных пожертвований.