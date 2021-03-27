В парке "Патриот" впервые прошла акция "Час Земли"

В подмосковном парке "Патриот" на территории музейного комплекса "Дорога памяти" и Главного храма Вооруженных сил впервые прошла экологическая акции "Час Земли". Освещение комплекса в 20:30 было полностью отключено на один час.

Экологическую акцию "Час Земли" на территории России проводят ежегодно уже 13 лет. Она носит символический характер и призвана привлечь внимание к ответственному отношению жителей к нашей планете и ее природным ресурсам. Во время акции миллионы людей по всему миру выключают свет и бытовые электроприборы. А на десятках тысяч всемирно известных зданий и сооружений гасят подсветку.

Справка "РГ"

Экспозиция музея "Дорога памяти" подробно рассказывает о каждом из 1418 дней Великой Отечественной войны. В этом комплексе можно не только осмотреть экспонаты, но и пережить героический путь нашей страны в фронтовые годы - от трагических событий июня 1941 года до победного штурма Берлина.

Вдоль галерей музея установлены 174 постамента с 15 тысячами гильз с землей. Их доставили в парк "Патриот" из 44 стран мира. Точнее говоря, с мест захоронения воинов, павших в боях с фашистами.

Рядом с музеем "Дорога памяти" располагается Главный храм Вооруженных сил РФ и скульптурная композиция "Матерям победителей". В ее основе - фигура скорбящей женщины, укрывающей вечно горящую свечу, символизирующую любовь и память.