В Суэцком канале удалось сдвинуть с места застрявший контейнеровоз

"Корма корабля начала двигаться в сторону Суэца, и это был положительный знак до 11 вечера по местному времени. Но ночью прилив значительно упал, и мы остановились", - цитирует газета The Sun чиновника.

Первоначальное расследование показало, что контейнеровоз, имеющий в длину 400 метров, сел на мель из-за сильного ветра. Механические неисправности или поломка двигателя не обнаружены. Администрация канала не исключает, что человеческая или техническая ошибка могли стать причиной затруднительного положения грузового судна. "Все эти факторы станут очевидны в ходе расследования", - полагает Рабия.

Глава администрации канала надеется, что спасателям не придется прибегать к облегчению нагрузки на судно, чтобы освободить жизненно важную для мира водную артерию. В настоящее время 321 судно застряло в морской "пробке" около Порт-Саида на Средиземном море, Порт-Суэца на Красном море и в системе каналов на Большом Горьком озере в Египте.

Премьер-министр Египта Мустафа Мадбули в своих первых публичных комментариях назвал ситуацию с контейнеровозом "очень необычным инцидентом".