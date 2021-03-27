Владимир Путин поздравил росгвардейцев с профессиональным праздником - Днем войск национальной гвардии России.

Президент отметил, что росгвардейцы всегда с честью выполняют каждый полученный приказ, действуют твердо и профессионально при решении сложных и ответственный задач, которые стоят перед ними, сообщает "Россия 24".

"Созданная пять лет назад Росгвардия стала самостоятельной значимой структурой в системе обеспечения правопорядка, защиты прав и интересов общества и граждан, эффективно участвует в решении важнейших государственных задач, вносит свой весомый вклад в борьбу с терроризмом и экстремизмом, осуществляет контроль за гражданским оборотом оружия и охрану важнейших объектов, стоит на страже закона, безопасности людей в ходе массовых мероприятий, в том числе во время проведения в нашей стране крупных международных спортивных соревнований и иных форумов", - сказал Путин.