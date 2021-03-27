Власти Японии могут сократить вдвое число иностранных гостей Олимпиады

Власти Японии рассматривают возможность вдвое сократить число официальных гостей на Олимпийских играх в Токио.

Как сообщает Kyodo, с таким предложением выступило правительство Японии. Власти предлагают наполовину сократить число лиц, которые будут сопровождать спортсменов на Играх.

По предварительным расчетам на 15 тысяч участников Олимпиады и Паралимпиады ожидается около 60 тысяч сопровождающих. Их количество планируется сократить до 30 тысяч с учетом большого риска распространения коронавируса.

Ранее организаторы сообщили о том, что на Игры не будут допущены иностранные болельщики и волонтеры.

Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа.