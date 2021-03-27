Власти Мексики эвакуировали свыше тысячи жителей из-за лесного пожара

Власти штата Нуэво-Леон на северо-востоке Мексики эвакуировали около 1,1 тысячи человек из-за лесного пожара в районе Сьерра-де-Сантьяго. Об этом со ссылкой на главу регионального управления по чрезвычайным ситуациям Мигеля Пералеса пишет газета La Jornada.

"Огонь уничтожил уже порядка восьми тысяч гектаров леса. В его тушении задействованы сотни людей и восемь воздушных судов", - приводит подробности ТАСС.

К этому часу пожар частично удалось взять под контроль. Сведений о погибших или пострадавших не поступало. Возгорание в Сьерра-де-Сантьяго стало одним из самых масштабных в истории штата.