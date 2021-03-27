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27.03.2021 11:29
Рубрика: Общество

Во всех государственных вузах могут появиться военные учебные центры

Текст: Владислав Куликов
Сеть военных учебных центров для студентов может быть расширена. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на свои источники. Такие центры - пришедшие на смену военным кафедрам - могут появиться во всех государственных вузах и некоторых частных.
Фото: Валерий Титиевский/РИА Новости Фото: Валерий Титиевский/РИА Новости
Фото: Валерий Титиевский/РИА Новости

"Военные учебные центры будут созданы во всех государственных российских вузах. Сейчас ведется проработка реализации данного предложения со всеми силовыми министерствами и ведомствами", - сказал собеседник агентства.

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Он также рассказал, что обсуждается также открытие военных учебных центров в коммерческих вузах. Одно время военные кафедры в вузах были закрыты. Потом началось постепенное возрождение военных кафедр. Они существовали параллельно с учебными центрами.

Как пояснили эксперты, для студента разница между учебой на кафедре и в центре в том, что после кафедры не надо служить. Выпускники кафедры проходят месячные сборы, после чего получают офицерское звание и становятся офицерами запаса. Студент, поступивший военный учебный центр заключает контракт на трехгодичную службу после выпуска. В случае отказа его обяжут возместить стоимость обучения в военном центре.

В начале 2019 года все военные кафедры были переименованы - и, соответственно, преобразованы - в военные учебные центры. Сейчас в России при вузах работают около 100 военных учебных центров.

Общество Образование

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